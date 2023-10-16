Израиль готовится эвакуировать жителей севера страны

Управление по ЧС Минобороны и армия Израиля заявили о реализации плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до 2 км от ливанской границы, речь идет о 28 населенных пунктах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространенном армейской пресс-службой.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до 2 км от ливанской границы. <...> В план включены 28 населенных пунктов", - говорится в заявлении.