https://news.day.az/world/1606808.html Израиль готовится эвакуировать жителей севера страны
Израиль готовится эвакуировать жителей севера страны
Управление по ЧС Минобороны и армия Израиля заявили о реализации плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до 2 км от ливанской границы, речь идет о 28 населенных пунктах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространенном армейской пресс-службой.
"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до 2 км от ливанской границы. <...> В план включены 28 населенных пунктов", - говорится в заявлении.
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