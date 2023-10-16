Беспокойство Макрона о безопасности Франции c оттенком расизма

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от руководителей правоохранительных органов проверить всех лиц из так называемого списка S, куда вносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

В частности, глава государства потребовал от префектов убедиться, что в отношении всех этих людей проводятся необходимые процедуры (включая подготовку к депортации, если необходимо). Было поручено в течение 48 часов созвать созданные в 2014 году ведомственные группы по оценке радикализации для детального изучения всех отдельных случаев, особенно когда речь идет об иностранцах, незаконно пребывающих на территории страны.

Макрон также поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену выработать "особый подход к молодым людям с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет" и обсудить с российским консульством возможность их депортации. Также президент попросил обеспечить "конкретный мониторинг", рассмотреть возможность создания "механизмов проверки или поддержки для этих молодых людей", а также "работать над прекращением радикализации".