Канцелярия Нетаньяху опровергает сообщения СМИ о Газе

Режим прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в секторе Газа не действует.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter).