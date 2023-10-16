https://news.day.az/world/1606819.html Канцелярия Нетаньяху опровергает сообщения СМИ о Газе
Канцелярия Нетаньяху опровергает сообщения СМИ о Газе
Режим прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в секторе Газа не действует.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter).
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