Иран не хочет эскалации ближневосточного конфликта

Иран не хочет, чтобы обострение между Израилем и Палестиной переросло в региональной конфликт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написала газета Financial Times ссылаясь на экспертов, отмечая, что пока не ясно, как именно Тегеран может отреагировать на дальнейшую эскалацию.

"Иран не намерен ввязываться в войну [между Израилем и Палестиной]", - цитирует издание слова бывшего вице-президента Ирана Мохаммада Али Абтахи. По его мнению, Исламская Республика не станет вмешиваться в палестино-израильский конфликт, даже если Израиль начнет наземное вторжение в Газу. Как отмечают иранские аналитики, на которых ссылается издание, Ирану не выгоден широкомасштабный региональный конфликт. Поэтому, по мнению экспертов, Тегеран отрицает свою причастность к нападению ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, западные дипломаты, с которыми побеседовала газета, полагают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше будут шансы, что в него вступят группировки, которые, как утверждается, имеют тесные связи с Ираном. Газета указывает, что Тегеран оказывает влияние на разные силы в регионе, включая ливанское движение "Хезболлах" и шиитские движения в Ираке и Сирии. По мнению бывшего иранского посла в Ливане Ахмада Дастмалчияна, вмешательство подобных сил в конфликт будет зависеть от того, "как далеко и в каких масштабах" будет действовать Израиль.