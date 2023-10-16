Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Израиль во вторник, 17 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, Шольц пробудет в Израиле несколько часов, после чего направится в Египет. Пока что ни один государственный лидер не посещал Израиль с момента очередного обострения 7 октября вооруженного конфликта между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМАС.

13 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Израиль. Там она провела встречу со своим израильским коллегой Эли Коэном, а также поговорила с родственниками похищенных граждан Германии в кризисном центре города. В ходе визита Бербок была вынуждена укрыться в убежище из-за ракетного обстрела Израиля со стороны ХАМАС.