Лавров отправится с визитом в Северную Корею

Глава МИД РФ Сергей Лавров на текущей неделе посетит КНДР с официальным визитом, сообщили в МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В середине сентября Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин на Дальнем Востоке провел с ним переговоры.

Как сообщал по итогам визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, Ким Чен Ын "имел возможность ознакомиться с объектами вооруженных сил РФ, объектами ВПК, гражданского авиастроения РФ". "КНДР - наш сосед, мы намерены развивать отношения во всех возможных областях", - отметил Песков.

В Кремле также сообщали, что сроки визита Путина в КНДР будут согласовываться по дипканалам и что возможно об этом пойдет речь в ходе предстоящего в октябре визита Лаврова в Пхеньян. "Имеется приглашение, конечно, будет прорабатываться. Но все остальные нюансы уже по дипканалам будут. Пока четких нету каких-то сроков", - сказал Песков журналистам 11 октября.