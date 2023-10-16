https://news.day.az/world/1606854.html Египет желает провести саммит по ситуации в секторе Газа
Египет желает провести саммит по ситуации в секторе Газа
Египет намерен провести международный саммит, посвященный напряженности вокруг сектора Газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Администрации президента Египта, об этом заявил президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси после экстренного заседания Совета национальной безопасности.
По словам египетского лидера, Египет готов провести международный региональный саммит для обсуждения деэскалации и будущего сектора Газа.
Ранее мы писали о том, что канцелярия Нетаньяху опровергает сообщения СМИ о Газе.
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