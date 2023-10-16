Египет желает провести саммит по ситуации в секторе Газа

Египет намерен провести международный саммит, посвященный напряженности вокруг сектора Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Администрации президента Египта, об этом заявил президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси после экстренного заседания Совета национальной безопасности.

По словам египетского лидера, Египет готов провести международный региональный саммит для обсуждения деэскалации и будущего сектора Газа.

Ранее мы писали о том, что канцелярия Нетаньяху опровергает сообщения СМИ о Газе.