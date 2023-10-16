Боевики ударили по по аэропорту Бен-Гурион

Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" - заявило о нанесении нового ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, утверждается, что обстрел стал "ответом на преступления [израильских оккупационных властей] против мирных палестинцев".