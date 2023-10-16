ЦАХАЛ открыл еще один коридор для эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла еще один коридор для эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа, утверждает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, израильские военные в понедельник "воздержатся от ударов по назначенным целям" с 08:00 до 12:00 по местному времени (совпадает с мск), чтобы "обеспечить безопасную эвакуацию с севера Газы на территории к югу от Вади-Газа и Хан-Юниса".

В ЦАХАЛ информацию Bloomberg никак не комментировали.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.

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