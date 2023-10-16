Глава МИД Китая заявил о намерении продолжить стратегический диалог с Россией

Россия и КНР в 2024 году должны провести несколько памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины установления дипотношений с целью укрепления взаимного стратегического доверия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

"В следующем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Наши страны должны запланировать памятные мероприятия, чтобы углубить взаимное стратегическое доверие, укрепить традиционную дружбу и продвинуть дальше дружеские отношения, передающиеся из поколения в поколение", - приводятся слова китайского министра на сайте внешнеполитического ведомства КНР.