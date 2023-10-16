Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне, так как должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме.

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