https://news.day.az/world/1606907.html Блинкен вернулся в Израиль
Блинкен вернулся в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне, так как должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме.
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