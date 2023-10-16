Сложная ситуация с безопаностью во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает новое заседание совета по безопасности после нападения на школу в Аррасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Совещание запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 GMT). Его темы не уточняются. Во встрече примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, а также представители шести министерств, начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркар и представители разведслужб.

Ранее в администрации французского лидера сообщили, что Макрон потребовал от спецслужб проверить всех лиц из так называемого списка S, куда вносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. В частности, он поручил проверить, проводятся ли в отношении всех этих людей необходимые процедуры, включая подготовку к депортации при необходимости. Особое внимание он призвал уделить выходцам с Кавказа.