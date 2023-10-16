Израиль пригрозил Хезболлах "смертоносным ответом"

Официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари пригрозил организации "Хезболлах" "смертоносным ответом" в случае продолжения атак на ливанской границе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Если "Хезболлах" осмелится проверять нас, наша реакция будет смертоносной. Мы увеличили наши силы на северной границе и агрессивно реагируем на любую активность против нас", - приводит высказывания Хагари газета The Times of Israel. "Соединенные Штаты оказывают нам полную поддержку", - продолжил он.

"Движение "Хезболлах" вчера совершило ряд атак [по граничащим с Ливаном районам Израиля], чтобы попытаться отвлечь наши силы [от сектора Газа] под руководством и при поддержке Ирана, одновременно подвергая опасности государство Ливан и его граждан", - добавил представитель израильской армии.

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