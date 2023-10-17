Крупное ДТП в России, более 15 пострадавших

Минимум 17 человек пострадали в Приморском крае в результате ДТП с автобусом, который вез из Китая в Уссурийск российских туристов. Как ранее сообщалось, два человека погибли при аварии.

"13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, четыре пассажира - с сочетанными травмами в тяжелом состоянии", - проинформировали в Минздраве Приморского края, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На месте ДТП работают три бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализируют. На место аварии вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Как сообщили в МЧС Приморского края, 16 октября на 84 км региональной автодороги "Раздольное -Хасан" автобус, который вез в Уссурийск российских туристов из Китая, опрокинулся в кювет. Внутри автобуса находились 49 российских туристов. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, они оказывают помощь пострадавшим.