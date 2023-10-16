Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать аудиенции - ВИДЕО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Саудовскую Аравию всю ночь прождал аудиенции с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом в понедельник пишет газета Washington Post.
Глава Госдепартамента США встретился с бен Салманом, который фактически правит королевством, в рамках своего ближневосточного турне на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на нее только на следующее утро", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник.
Встреча представителей США и Саудовской Аравии состоялась 15 октября. Она продлилась чуть менее часа и прошла в частной резиденции наследного принца. По итогам переговоров Блинкен назвал диалог "очень продуктивным".
Поездка госсекретаря США по странам Ближнего Востока началась с визита в Израиль 12 октября. Затем он отправился в Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. 16 октября Блинкен вернулся в Израиль, чтобы снова встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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