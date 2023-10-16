Главы МИД стран-членов ОИС проведут экстренное заседание

Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Палестине состоится 18 октября в Джидде (Саудовская Аравия), сообщил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С инициативой проведения министерской встречи в связи с обострением палестино-израильского конфликта выступили Саудовская Аравия и Иран.

"Это будет хорошая возможность для того, чтобы исламские страны сосредоточились на событиях в Палестине, и дипломатические усилия Ирана в этом отношении будут продолжены", - отметил Канаани.

Комментируя действия Израиля в отношении сектора Газа, он подчеркнул, что "продолжение такого жестокого подхода может накалить атмосферу в регионе и вывести ситуацию из-под контроля".

Экстренная встреча ОИС созывается на фоне сообщений о подготовке Израиля к масштабной наземной операции против ХАМАС и других радикальных группировок в секторе Газа.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил, что в случае дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта его страна не будет стоять в стороне.

7 октября базирующаяся в Газе группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия Израиля приступила к военной операции против боевиков ХАМАС.

По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли около 2 750 палестинцев, более 9,7 тыс. человек пострадали.

Число жертв в Израиле составило около 1,4 тыс. человек и более 3,5 тыс. пострадали.