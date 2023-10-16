Фидан и Лавров провели переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым урегулирование палестино-израильского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.
"Министр Фидан обсудил с главой МИД России Лавровым ситуацию в Израиле и Палестине, израильские атаки на Газу", - сказал источник, не приведя деталей.
Глава МИД Турции в конце минувшей недели посетил с визитом Каир, где обсудил ситуацию в районе палестино-израильского конфликта с руководством Египта. Тогда же в Египет были начаты поставки гуманитарной помощи из Турции для Палестины.
Ранее мы писали о том, что Лавров отправится с визитом в Северную Корею.
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