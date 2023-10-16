https://news.day.az/world/1606963.html Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси конфликт между Израилем и Палестиной, заявив о необходимости его скорейшего урегулирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждался конфликт между Израилем и Палестиной, растущая напряженность в регионе и шаги, которые необходимо в связи с этим сделать. Президент Эрдоган высказался за скорейшее прекращение конфликта, отметив, что это имеет важное значение для мира в регионе и во всем мире", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Фидан и Лавров провели переговоры.
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