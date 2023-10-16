Польские пограничники применили против мигрантов слезоточивый газ

Польские пограничники использовали слезоточивый газ против группы примерно из 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся перейти польско-белорусскую границу в районе речки Подцеркувки. Об этом говорится в коммюнике польской пограничной охраны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Патрули [польских пограничников] были атакованы камнями и ветками агрессивной группой примерно из 100 человек, - говорится в сообщении. - Пограничники были вынуждены использовать ранцевые распылители слезоточивого газа".

Среди мигрантов были граждане Афганистана, Пакистана и Сирии. Всего в воскресенье через границу пытались прорваться "сотни нелегальных мигрантов".

В коммюнике отмечается, что ранцевые распылители слезоточивого газа поступили на вооружение польских пограничников в январе 2022 года.