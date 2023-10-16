Путин и Асад обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным варианты урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сирийское агентство САНА.

"Президенты Асад и Путин подчеркнули необходимость немедленно доставить гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа", - говорится в сообщении агентства. Оно отмечает, что лидеры также обменялись мнениями по поводу "путей прекращения" конфликта.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ израильские военные приступили к операции против боевиков ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа.

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