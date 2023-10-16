Белый дом внес ясность в вопрос возможного визита Байдена в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но указал, что решение о визите пока принято не было, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со стороны премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] поступило приглашение, но пока не время говорить о каких-то [запланированных] поездках", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Кирби добавил, что Байден неоднократно бывал в Израиле, понимает, что для израильского народа наступило "критическое время", и "без сомнений поедет туда еще раз, но пока не может сделать конкретных объявлений касательно поездки в ближайшее время.

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