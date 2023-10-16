В ФРГ введут контроль на трех границах из-за нелегальных мигрантов

В Германии намерены ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. Об этом пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что глава МВД Германии Нэнси Фезер в скором времени обсудит детали этого дела с коллегами из трех стран. Кроме того, готовится извещение для Брюсселя, который необходимо уведомить, если стационарный контроль будет введен.

На данный момент стационарные посты действуют в Германии только на границе с Австрией.