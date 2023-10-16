CША пытаются добиться от Израиля установления гуманитарной паузы в Газе - СМИ
Администрация Соединенных Штатов в настоящее время ведет переговоры с властями Израиля об установлении режима прекращения огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.
По словам источников телеканала, Израиль в качестве одного из условий для введения гуманитарный паузы потребовал предоставить информацию о судьбе заложников, захваченных боевиками радикального движения ХАМАС во время нападения на еврейское государство. Кроме того, Израиль сомневается в необходимости прохода всех грузовиков с гуманитарной помощью через пограничный пункт "Рафах" со стороны Египта и потребовал регламентировать их количество.
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