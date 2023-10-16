Европейскую страну предупредили о нашествии опасных для жизни комаров

Итальянцы жалуются на необычную активность комаров в осенний период. Власти провинций Форли, Барлетта и Мессина уже принимают чрезвычайные меры по дезинсекции на фоне новостей о нашествии тигровых комаров, пишет издание Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тигровый комар - не привычный для европейцев москит. Он является переносчиком возбудителей опасных для жизни тропических лихорадок денге и чикунгунья, вируса Зика и лихорадки Западного Нила. Этот вид москитов распространился в 13 странах Европейской экономической зоны. Впервые таких насекомых обнаружили в Италии в 1990 году.

По данным энтомологов, азиатские тигровые комары отложили на 30 процентов больше яиц, чем в прошлом году. Вид насекомых также изменился: у этого вида москитов наблюдается удлинение хвоста. По мнению ученых, нарушение природного цикла насекомых произошло из-за затянувшегося лета. Комары не спешат в спячку из-за высоких температур, а продолжают размножаться в летнем режиме.

В июне 2022 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал о росте популяции тигрового и желтолихорадочного комара. По подсчетам специалистов Национального Института Здоровья Италии, с января по октябрь 2023 года в стране был зафиксирован 261 подтвержденный случай заболевания лихорадкой Денге, семь случаев заболевания вирусом Зика, четыре случая заболевания чикунгуньей и 42 случая заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Японские ученые, однако, считают, что численность тропических комаров в Европе выросла не только из-за глобального потепления. Исследования показали, что вьетнамские и камбоджийские москиты мутировали и выработали иммунитет к популярным инсектицидам. В частности, мутации обнаружили у 78 процентов желтолихорадочных комаров.