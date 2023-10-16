Не нашедший времени для поездки в Бишкек Пашинян отправился во Францию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом во Францию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в рамках своего визита 17 октября премьер-министр Армении выступит с речью в Европейском парламенте.

О встрече Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пока не сообщалось.

Отметим, что и раньше Армения и Франция использовали подобные встречи для подготовки очередных провокаций против Азербайджана. В последнее время их совместные "инициативы" набирают обороты.

11 октября 2023 года по инициативе Франции группа государств выступила с совместным заявлением против Азербайджана в Совете ООН по правам человека. Франция пытается установить империалистическую гегемонию, создав себе на Южном Кавказе неоколонию по образу Армении. Если в прежние времена Франция в скрытой форме занимала проармянскую позицию, то сейчас делает это открыто.

Напомним, что 13 октября Пашинян отказался от участия в заседании Совета глав государств СНГ в столице Кыргызстана Бишкеке. Это также показывает, что политическая власть Армении явно получает инструкции от Франции. Пашинян, который не нашел времени приехать в Бишкек, признал, что без покровителя он не сможет напрямую участвовать в переговорах с Азербайджаном, поскольку, как государство они и сегодня продолжают оставаться инструментом чьих-то интересов. Политические действия властей Армении, в свою очередь, направлены на срыв мирного процесса.