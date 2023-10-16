Израиль назвал цели операции в секторе Газа

Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре главные цели наземной операции в секторе Газа, в которые входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Среди других целей присутствуют устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников и защита населения и границ страны", - указывает радиостанция.