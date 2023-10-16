https://news.day.az/world/1607020.html Турция поставит Эстонии бронемашины на сотни миллионов
Отмечается, что первые машины поступят в течение года после подписания контрактов.
Турция поставит Эстонии бронемашины на сотни миллионов
Эстония закупит у Турции колесные бронемашины на сумму около 200 миллионов евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Минобороны Эстонии.
"Минобороны подпишет контракты с двумя турецкими компаниями на поставку колесных бронемашин в количестве примерно 220 единиц. Ориентировочная стоимость закупки составляет около 200 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые машины поступят в течение года после подписания контрактов.
Подписание контрактов на закупку бронетехники намечено на 18 октября в Таллине.
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