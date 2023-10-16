Израильская армия сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС в Газе

Израильская армия сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС в Газе.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "The Times of Israel".

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.