https://news.day.az/world/1607038.html Израильская армия сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС в Газе
Израильская армия сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС в Газе
Израильская армия сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС в Газе.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "The Times of Israel".
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы региональной разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.
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