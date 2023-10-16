Представлено ходатайство о продлении срока ареста сына Кочаряна

Следствие представило ходатайство о продлении срока ареста сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абрамян.

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян был арестован на один месяц. Его задержали во время акций протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Левону Кочаряну было предъявлено обвинение в избиении четырех полицейских.