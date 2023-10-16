https://news.day.az/world/1607050.html Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, Владимир Путин и Нетаньяху обговорили кризис на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Глава российского государства выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших жителей Израиля, а также акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становятся гражданское население, в том числе женщины и дети.
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