https://news.day.az/world/1607056.html О чем говорил Блинкен с Президентом Израиля?
О чем говорил Блинкен с Президентом Израиля?
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Как сообщает Day.Az, об этом Блинкен сообщил в социальной сети "Х".
"Я подтвердил, что США окажут Израилю необходимую помощь для обеспечения безопасности израильских граждан", - говорится в публикации.
Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
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