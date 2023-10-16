О чем говорил Блинкен с Президентом Израиля?

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как сообщает Day.Az, об этом Блинкен сообщил в социальной сети "Х".

"Я подтвердил, что США окажут Израилю необходимую помощь для обеспечения безопасности израильских граждан", - говорится в публикации.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.