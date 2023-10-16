https://news.day.az/world/1607063.html Теракт перед футбольным матчем Бельгия - Швеция - есть погибшие - ВИДЕО
Теракт перед футбольным матчем Бельгия - Швеция - есть погибшие - ВИДЕО
Два человека погибли во время стрельбы в Брюсселе перед футбольным матчем Бельгия - Швеция.
Как передает Day.Az, перед атакой нападавший записал видео, где назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что таким образом мстит за мусульман. По предвартельной информации, убийца стрелял из автомата Калашникова, а погибшие были одеты в футболки сборной Швеции - в эти минуты в Брюсселе проходит матч между двумя командами.
Нападавшему удалось скрыться с места преступления на скутере, сейчас его ищут.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре