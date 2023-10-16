Теракт перед футбольным матчем Бельгия - Швеция

Два человека погибли во время стрельбы в Брюсселе перед футбольным матчем Бельгия - Швеция.

Как передает Day.Az, перед атакой нападавший записал видео, где назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что таким образом мстит за мусульман. По предвартельной информации, убийца стрелял из автомата Калашникова, а погибшие были одеты в футболки сборной Швеции - в эти минуты в Брюсселе проходит матч между двумя командами.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления на скутере, сейчас его ищут.