США перебрасывают военных в Израиль?

Соединенные Штаты отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

При этом в Минобороны США подчеркнули, что данные военные не предназначены для выполнения боевых задач. Отмечается, что они будут оказывать консультативную и медицинскую поддержку.