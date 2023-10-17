https://news.day.az/world/1607066.html США перебрасывают военных в Израиль?
США перебрасывают военных в Израиль?
Соединенные Штаты отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.
При этом в Минобороны США подчеркнули, что данные военные не предназначены для выполнения боевых задач. Отмечается, что они будут оказывать консультативную и медицинскую поддержку.
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