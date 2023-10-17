В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на участке Анатолийского шоссе в Коджаэли.

В ДТП с участием 26 автомобилей госпитализированы 13 человек, 2 из них - в тяжелом состоянии.

К месту происшествия были привлечены полиция, медики и пожарные.

Из-за аварии стамбульское направление шоссе на некоторое время было закрыто для движения транспорта.

Причиной происшествия стала утечка мазута из грузовика.

Возникшая скользкость на дороге сделала аварию неизбежной.