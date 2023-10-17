https://news.day.az/world/1607072.html В Турции столкнулись 26 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В Турции столкнулись 26 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на участке Анатолийского шоссе в Коджаэли.
В ДТП с участием 26 автомобилей госпитализированы 13 человек, 2 из них - в тяжелом состоянии.
К месту происшествия были привлечены полиция, медики и пожарные.
Из-за аварии стамбульское направление шоссе на некоторое время было закрыто для движения транспорта.
Причиной происшествия стала утечка мазута из грузовика.
Возникшая скользкость на дороге сделала аварию неизбежной.
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