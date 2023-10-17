Турция раскрыла детали предложения по урегулированию ближневосточного конфликта

Турция планирует предложить участникам Организации Исламского сотрудничества (ОИС) рассмотреть идею участия в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем на основе стран-гарантов для каждой из сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы еще не обсуждали саму систему и природу гарантий, но преподносим эту идею как основной вариант урегулирования. Я озвучу наши предложения более широкой аудитории на встрече ОИС. Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины. В том числе готова и Турция. Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования", - цитирует Фидана газета Sozcu.