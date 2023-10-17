Орбан хочет более тесных отношений с Китаем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал целью Будапешта укрепление связей с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встретился с председателем Си в Пекине, - написал глава венгерского правительства в соцсети X (ранее Twitter). - Связи вместо отделения друг от друга: такова венгерская модель. Наша цель - укрепление венгерско-китайских отношений. Это хорошо для Венгрии и для европейской экономики".

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отметила, что председатель КНР выразил венгерскому премьеру "глубокую признательность" за "многолетнюю приверженность венгерско-китайским отношениям и поддержку формата "Один пояс - один путь" и оценил высокое качество двусторонних отношений".

В понедельник Орбан встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам премьера Венгрии, Будапешт и Пекин подписали 10 соглашений о сотрудничестве в областях экономики, торговли, инвестиций и образования. Орбан заявил, что, по его мнению, "мир сейчас оказался на перепутье" и должен сделать выбор между войной и миром, разрывом связей и продолжением сотрудничества. Для Венгрии ответ на этот вопрос очевиден, она работает "над расширением экономических связей как на Востоке, так и на Западе", сказал премьер.