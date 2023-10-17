Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер пробудет в Пекине два дня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, принимающими участие в форуме "Один пояс - один путь". В частности, у него запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Также Путин во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума.

Основные мероприятия форума состоятся 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин поучаствует в церемонии открытия форума.

Кроме того, в среду пройдут российско-китайские переговоры, а затем российский лидер продолжит серию встреч на полях форума.