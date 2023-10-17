ЦАХАЛ бьет по лидерам ХАМАС и объектам "Хезболлы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении одного из руководителей палестинских радикалов в секторе Газа и о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в ночь на вторник ЦАХАЛ разместил кадры удара по зданию, расположенному на палестинской территории. Как утверждают израильские военные, этим ударом был ликвидирован глава совета ХАМАС в секторе Газа Усама Мазини.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по территории Ливана, где, по утверждению руководства ЦАХАЛ, располагались объекты организации "Хезболлах".