https://news.day.az/world/1607109.html ЦАХАЛ бьет по лидерам ХАМАС и объектам "Хезболлы" - ВИДЕО
ЦАХАЛ бьет по лидерам ХАМАС и объектам "Хезболлы" - ВИДЕО
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении одного из руководителей палестинских радикалов в секторе Газа и о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в ночь на вторник ЦАХАЛ разместил кадры удара по зданию, расположенному на палестинской территории. Как утверждают израильские военные, этим ударом был ликвидирован глава совета ХАМАС в секторе Газа Усама Мазини.
Кроме того, Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по территории Ливана, где, по утверждению руководства ЦАХАЛ, располагались объекты организации "Хезболлах".
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