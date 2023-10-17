Железнодорожники "потроллили" депутатов Европарламента

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, железнодорожные работники Бельгии и Франции действительно "высоко ценят" работу европейских депутатов. Иначе сложно объяснить причину, по которой поезд с евродепутатами, который должен был доставить парламентариев в Страсбург, оказался... в Диснейленде.

Возможно, это действительно стало результатом безобидной ошибки и машинисты ошиблись поворотом. Но учитывая то, какие предложения звучат в Европарламенте как по вопросам внешней, так и по вопросам внутренней политики, более вероятным кажется то, что железнодорожники так весьма тонко "потроллили" законотворцев.

Этот ежемесячный балаган с переездами, который закреплен в договорах ЕС и яростно защищается Францией, часто высмеивается как бродячий цирк, в котором был бы горд принять участие любой персонаж из мультфильмов Дисней.

Ряд евродепутатов, конечно, с пониманием и с юмором отнеслись к ситуации. Некоторые комментароры и участники этого "балагана" не были рады такому развитию событий и воспользовались возможностью бросить камень в огород Европарламента.

"Образ Европейского Парламента, как странствующего цирка, с каждым часом становится все более реальным", - отметил один из участников события в социальной сетях.

Это не первый раз, когда бродячий цирк, именующий себя Европараментом, попадает в неприятную историю из-за постоянных переездов между Брюсселем и Страсбургом. В апреле депутат Европарламента от Социалистической партии Педро Силва Перейра заявил на закрытом заседании, что в поездах, идущих в Страсбург, не хватает мест, и спросил, может ли парламент зафрахтовать больше поездов.

Комичности всей этой и без того забавной ситуации добавляет то, что парламентарии ехали на заседание в Страсбург, где одним из основных пунктов программы должно было стать выступление армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Так что евродепутатов, без сомнения, ждет продолжение веселой и нестандартной Страсбургской программы.