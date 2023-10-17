Брюссельский террорист ликвидирован

Подозреваемый в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Напомним, вчера до начала футбольного матча Бельгия-Швеция в Брюсселе неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова и убил двух граждан Швеции. Устроивший стрельбу записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство", заявив, что таким образом мстит за мусульман.