https://news.day.az/world/1607124.html Брюссельский террорист ликвидирован
Брюссельский террорист ликвидирован
Подозреваемый в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Напомним, вчера до начала футбольного матча Бельгия-Швеция в Брюсселе неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова и убил двух граждан Швеции. Устроивший стрельбу записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство", заявив, что таким образом мстит за мусульман.
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