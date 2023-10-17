Стали известны основные темы обсуждения Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют всесторонне обсудить отношения Москвы и Пекина, а также другие интересующие их темы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Главы двух государств проведут встречу и проведут глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказала Мао Нин в ответ на вопрос, обсудят ли лидеры тему Украины и израильско-палестинского конфликта.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.

Ранее мы писали о том, что Путин прибыл в Китай.