Абдоллахиан угрожает Израилю

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшие часы возможны превентивные меры против Израиля со стороны "Хезболлы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в интервью одному из местных телеканалов Абдоллахиан сообщил об итогах встреч с "лидерами сопротивления", в том числе с генеральным секретарем ливанской "Хезболлы" Хасаном Насруллой.

"Перед руководством "Хезболлы" лежат все возможные варианты и сценарии. В их расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любая превентивная мера возможна в ближайшие часы", - сказал иранский министр.

По его словам, все лидеры сопротивления придерживаются мнения, что они дадут шанс на политическое решение, если оно будет достигнуто, но "любые действия возможны" в случае продолжения "преступлений" Израиля против гражданского населения.

"Мы стараемся не расширять масштабы войны, но фронт сопротивления изменит географическую карту Израиля, если преступления Израиля продолжатся", - добавил он.

Сам Иран не поддерживает разрастание конфликта, но и не может оставаться равнодушным к "военным преступлениям, совершенным против народа Газы".

Говоря о возможности вступления Ирана в военный конфликт, глава МИД указал, что можно рассматривать любой сценарий.