ХАМАС подтверждает потерю высокопоставленных членов

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о гибели двух высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале движения.

"ХАМАС объявляет, обращаясь к палестинскому народу, исламской умме и всем свободным людям мира, о гибели доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть ХАМАС, и доктора Ваиля аз-Зарда, проповедника из Газы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокопоставленные члены ХАМАС были ликвидированы в результате удара армии Израиля.

Ранее мы писали о том, что в Израиле заговорили о будущем статусе Газы.