В ООН озвучили ущерб, нанесенный Афганистану землетрясением

По последним оценкам, 1,5 тыс. человек погибли и около 2 тыс. получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, проинформировал исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в стране Даниэль Эндрес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте Организации.

"На гуманитарные операции по восстановлению пострадавших районов и оказанию помощи пострадавшим в ближайшие шесть месяцев требуется в общей сложности $93,6 млн", - сказал Эндерс.

Еще 43 тыс. человек, по его словам, пострадали от землетрясения, в той или иной степени.

Он также сообщил, что землетрясение разрушило более 3,3 тыс. домов. Значительный ущерб был нанесен системам водоснабжения и колодцам, а большие объемы мусора и щебня от разрушенных построек могут привести к загрязнению воды и вспышкам заболеваний.

"Наиболее пострадавшим районом является район Инджил. И здесь проживают около 23 тыс. человек, которые пострадали. Это около 53% всех пострадавших", - сказал он.

По словам Эндрса, по ночам уже довольно холодно, но люди, чьи дома были повреждены, ночуют на улицах, в том числе в городе Герат, опасаясь, что поврежденные дома рухнут.

В пятницу управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось с призывом срочно выделить $14,4 млн для помощи пострадавшим от землетрясений в Афганистане.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане 7 октября примерно в 40 км к северо-западу от Герата, за ним последовали афтершоки.