Израильскую армию предупредили о затяжном конфликте
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви предупредил, что текущий палестино-израильский конфликт будет сложным и долгим.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в письме израильским военным.
"Война будет сложной и длительной, но Армия обороны Израиля победит <...> благодаря приверженности своей миссии, храбрости и товарищескому духу", - говорится в документе, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). Халеви выступил с утверждением, что целью нападения ХАМАС была "дестабилизация израильского суверенитета", однако Израиль будет "оборонять свой дом и свою свободу".
По его словам, военные силы страны уже "уничтожили инфраструктуру врага, его превосходство и его возможности, а также причинили ему серьезный ущерб". Халеви отметил, что Армия обороны Израиля готова "к любым ситуациям на любом фронте".
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