Шольц призвал Иран не вмешиваться в ближневосточный конфликт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в конфликт между Израилем и ХАМАС и избегать эскалации ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Times of Israel.

"У нас есть общая цель - не допустить разгорания конфликта в регионе. Я предупреждаю "Хезболлу" и Иран, что не надо вмешиваться в конфликт", - сказал он на пресс-конференции после встречи с королем Иордании Абдаллой II.

В свою очередь Абдалла II заявил, что ни Иордания, ни Египет не будут принимать беженцев из сектора Газа. По его словам, "целый регион сейчас стоит на краю пропасти".

"От нас потребуется предпринять усилия, чтобы не допустить падения в нее", - отметил иорданский король.

Шольц во вторник прибыл на Ближний Восток, позднее он отправится в Израиль.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

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