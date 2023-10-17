Путин провел встречу с Орбаном

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что его страна развивает отношения со многими странами Европы, включая Венгрию, несмотря на геополитические ограничения.

"Отношения РФ и Венгрии в последние десятилетия строились с учетом интересов друг друга и в опоре на позитивное наследие", - отметил Путин.

Путин предложил Орбану обсудить ситуацию в мире и в Европе, хоть позиции РФ и Венгрии не всегда совпадают.

Также Владимр Путин добавил, что товарооборот между двумя странами существенно сократился, и необходимо предпринять серьезные шаги , чтобы поднять его до прежнего уровня.

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