Израиль назвал условия окончания конфликта на Ближнем Востоке

Боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики "Хамаса" сложат оружие и отпустят заложников.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Если "Хамас" сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться. Почему вы не призываете "Хамас" сделать это? Почему это не стало частью резолюции?" - сказал он.

Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону не только словами. По словам Эрдана, целью "Хамаса" является уничтожение Израиля. Он добавил, что для безопасности страны Израиль "должен уничтожить "Хамас".

"Есть только лишь одно решение для того, чтобы вылечить рак. Это означает, что нужно уничтожить все "раковые клетки", - сказал дипломат.