Израиль ждет "еще один шок" при продолжении ударов по Газе

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что Израиль ждет "еще один шок", если он не перестанет наносить удары по сектору Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к борьбе с сионистами, и тогда их будет ждать еще один шок", - сказал Фадави в интервью агентству Fars.

По словам представителя КСИР, действия Израиля в отношении сектора Газа "вызвали негодование у всех мусульман мира, поэтому исламская умма (община прим. - ТАСС) считает секунды, чтобы каким-либо способом сыграть свою роль в оси сопротивления".

15 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera он сообщил, что исламская республика через посредников предостерегла еврейское государство от дальнейших обстрелов палестинского анклава.