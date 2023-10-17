Версальский дворец эвакуируют из-за угрозы теракта

Французские стражи порядка эвакуируют посетителей с территории Версальского дворца из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва, сообщили в администрации комплекса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Из соображений безопасности в Версальском дворце проходит эвакуация посетителей", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х (ранее Twitter).

В администрации добавили, что до конца вторника музейный комплекс будет закрыт.

В свою очередь телеканал BFM TV сообщает, что эвакуация началась после того, как поступило сообщение о том, что в Версале может быть бомба. На месте работают саперы.

На прошлой неделе Версальской дворец также эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Тогда угроза не подтвердилась.

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